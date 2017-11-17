Se cortan la piel tres niñas de La Moderna

Al menos tres alumnas de la escuela Venustiano Carranza “La Moderna” fueron detectadas por practicar Cutting, es decir, cortes en sus cuerpos para desahogar sus sentimientos o problemáticas por las que estén pasando en su niñez o adolescencia.

El personal docente en coordinación con la dirección del plantel se percató de esta situación el día de ayer al realizar una revisión a los alumnos, pues en redes sociales se publicó que había esta problemática en la escuela.

De inmediato se encontraron marcas considerables en tres alumnas de sexto año del turno matutino, por lo que se dio parte a los padres de familia y a las autoridades correspondientes.

Y es que el Cutting perjudica principalmente a los adolescentes que liberan sus angustias emocionales cortándose los brazos, los muslos y hasta el abdomen, con cuchillos u otros objetos punzocortantes, no buscan llamar la atención, solo aliviar su sentir.

Lamentablemente estos cortes pueden ser adictivos, por ello deben de intervenir las autoridades para brindar un apoyo psicológico a quien lo practica.

Ante la situación se dio parte a las autoridades de la estructura para dar inmediata atención a las tres niñas, quienes son compañeras del mismo grupo.

Se pasará el reporte también a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia que se encargarán de revisar como está la familia, cual es el contacto social, con quiénes participan, cuál es la influencia del medio hacia ellas y también la utilización de redes sociales, pues pueden estar influenciadas por el contenido que ven.

En definitiva no se dará de baja a las estudiantes, se acercarán a las autoridades para que les apoyen mediante terapias psicológicas y analizar qué trauma o problemáticas las orilla a cortarse la piel.

No es común que este tipo de situaciones se vea en las escuelas, informó el subdirector de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos, quien destacó que atenderá la situación a la brevedad con apoyo de dependencias correspondientes.

En caso de que se detecte otra situación similar en los planteles o bien en casa, por los padres de familia, se deberá de reportar de inmediato, pues el representante de la SEDU informó que estos casos no deben de esconderse si no de darse a conocer para buscar alternativas de solución

Pueden ser adictivos

