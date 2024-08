Se deslindan del Democrático.

Trabajadores y ex trabajadores de AHMSA desconocen a la dirigencia sindical, y señalan que Ismael Leija Escalante no los representa, porque durante este proceso se ha conducido con mentiras y no defendió los intereses de los obreros.

Durante la reunión que se llevó a cabo este miércoles, los trabajadores y ex obreros que se reúnen en la Plaza Principal mencionaron que Leija Escalante no los representa, por lo que formaron su propia asociación para defender los derechos de los obreros.

Acusaron al Secretario General del Sindicato Nacional Democrático de traicionar a la base trabajadora y dijeron que si lo permiten, otra vez los traicionara.

"Desde el principio él se manejó con muchas mentiras, les dijo a los trabajadores y a los ex trabajadores que no demandarán, que los sueldos y prestaciones estaban protegidos, y ahora dice que hay que demandar".

Acusaron que Leija Escalante, siempre estuvo del lado de la empresa y actúo en contra de los intereses de los obreros, por lo que aceptar lo que dice, sería en contra de los derechos de los trabajadores.

Julián Torres mencionó que a los ex trabajadores les dijo "yo con ustedes no tengo nada que ver, yo nada más voy a defender a los activos", señalando que no defiende a la gente activa, menos a ellos que ya están fuera de la empresa.

"Por eso estamos pintando una raya con él, porque en lugar de beneficiarnos, nos va a perjudicar, sabemos de antemano cómo es el señor", indicó.