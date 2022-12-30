Se disfrazan ladrones de indigentes

MONCLOVA., COAH.- Habitantes del fraccionamiento los Cedros denunciaron a un grupo de personas que llegan a los domicilios presuntamente solicitando una caridad pero en un descuido roban lo que se encuentra al interior y exterior de sus domicilios.

Melissa Pérez, habitante del sector mencionó que tanto ella como sus vecinos reciben de forma continua la "visita" de esos supuestos pepenadores quienes piden una moneda y al momento de que la gente se mete a sus domicilios para traerles la caridad, ellos roban lo que está a su paso.

En la queja que fue colgada a redes sociales los vecinos del fraccionamiento aseguran que las personas probablemente llegan desde la colonia Las Moritas pues es ahí donde se refugian luego de cometer sus atracos.

"Ya estamos cansados de esta gente, llegan en manada y piden caridad en las casa y negocios pero solo aprovechan para ver qué está mal puesto y robarlo, situación que ha quedado grabada en las cámaras de seguridad".

Los afectados mencionaron que es necesario que las autoridades realicen rondines de vigilancia más continuo, pues como son muchos estos grupos de personas no es tan fácil detectar lo que sacan de los domicilios.

Melissa Pérez explicó que la situación ya es de riesgos pues estos delincuentes incluso se hacen acompañar por niños a quienes también inducen a robar y engañar a los vecinos, quienes ya tienen detectados a estos malhechores.