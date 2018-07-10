Se disparan asesinatos en Monclova; ya van 13

Mientras las policías de Monclova siguen de pleito, los índices de inseguridad continúan a la alza sobre todo en lo que se refiere al delito de homicidio calificado con más de 1300% de incremento en comparación con el 2017.

En el primer semestre del año pasado se reportó solo un homicidio y en lo que va del 2018 suman 13 crímenes violentos.

El primer caso ocurrió el 23 de enero en la colonia San Miguel donde asesinaron a Luis Ángel Juárez Ramos, el segundo ocurrió el 04 de febrero en el fraccionamiento Calderón, donde asesinaron a Eliud Torres.

La inseguridad en Monclova está imparable pues la incidencia delictiva presenta un considerable incremento.

El tercer homicidio ocurrió solo 5 días después donde se encontró el cuerpo de Ismael Ibarra Juárez en la colonia Estancias, el cuarto caso ocurrió el 10 de marzo en la colonia Cañada donde asesinaron a José David Moreno.

El quinto crimen fue el 30 de marzo, cuando Félix Betancourt en la colonia Otilio Montaño fue golpeado para asaltarlo.

El sexto caso ocurrió en la colonia Hipódromo donde asesinaron a Gamaliel de la Cruz, el séptimo en el fraccionamiento Monclova donde dispararon contra Benjamín Zamora Ayala, quien murió.

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Posteriormente el 30 de marzo un vecino de la colonia Colinas de Santiago atropelló intencionalmente a su vecino, Antonio Michael Reyes Mendoza, quien perdió la vida después de varios días de agonía.

El agresor logró darse a la fuga a pesar de contar con una caseta de vigilancia en la entrada del sector, incluso los elementos preventivos se tardaron más de 30 minutos en activar el Código Rojo.

El 20 de marzo fue asesinado Alfredo Peña Romo en la colonia Burócratas, mientras que un día después Jesús Gerardo Fuentes fue asesinado en la Zona Centro de Monclova.

Otro más, el asesinato de Jesús de la Cruz Marines en la colonia Posada del Sol.

Además de los más recientes homicidios uno ocurrido en la colonia Del Río y el otro en la colonia Deportiva, donde un mecánico fue asesinado a balazos al exterior de su domicilio.

Aunado a esta cifra, el delito de robo a negocio también presenta un incremento del 17% con 58 atracos en el 2017 contra 68 en lo que va del 2018, sin que se refuerce la vigilancia en las zonas comerciales.

Además el abigeato se incrementó en un 300 por ciento en el mismo periodo al registrarse cuatro denuncias formales.