Se dispararán recibos de luz

Ante las altas temperaturas que se registran en la región, el consumo de energía eléctrica se dispara y con ello los recibos de energía eléctrica que llegarán en los próximos meses, que representará un duro golpe para los obreros.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 señaló que los trabajadores de AHMSA se han visto en dificultades para cubrir el pago de los recibos ante el retraso en el pago de los salarios de la empresa.

El día de hoy suman 6 semanas pendientes de pago, sin que se tenga información sobre la recuperación de la empresa.

Esto representará un problema al dispararse el monto de los recibos de la energía eléctrica, ante el consumo que se tendrá en la temporada de calor, con el uso de minisplit y aparatos de aire para mitigar el calor.

Mencionó que esperan que la situación de la empresa mejore pronto y se resuelva el tema de los pagos, o de lo contrario se establezcan programas de apoyo para los trabajadores en lo que se resuelve la situación.

“Como trabajadores nos hemos visto en dificultades para cubrir cualquier recibo porque no hay nómina, ahorita sabemos que por las altas temperaturas se usan más los aparatos de aire y todo eso y se va a incrementar el recibo, por lo que se tendrán dificultades para cubrir el pago”.

Señaló que aunado a esto, se vienen gastos de graduaciones, inscripciones, útiles escolares y todo eso que se requiere, sin que se cuenten con recursos para cubrirlos.