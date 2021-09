Se equivocan, la haitiana no tiene Covid

Se cometieron muchos errores en el Sector Salud, mencionó Pedro Magaña, quien dijo que autoridades de salud lo culparon de haber "paseado" a la mujer que dio a luz a una bebé en Monclova y quien dio positivo a Covid.

Pedro Magaña comentó que se dijo que de la clínica 7 se habían comunicado con él para entregarle a la paciente positiva Covid y que ellos se encargarían de ella, cosa que no es verdad.

Lo que realmente pasó es que se entraron del caso cuando los padres de la pequeña la estaban registrando en la oficialía del Registro Civil, ahí llegó Pedro Magaña que desconocían la situación.

"Nunca nos dijeron que ella había sido positiva, no traían papel donde decía que había salido positiva y que era altamente contagiaste, me enteré cuando me los llevé a comer a un restaurante de la ciudad", comentó Pedro Magaña.

"¿Qué pasó en el sector salud? les hicieron la prueba, no le dieron seguimeinto no crearon cerco sanitario, la mandaron a resguardo pero sí no tiene domicilio fijo, se cometieron muchos errores", comentó.

Comentó que lo único que se quiere es que el caso sirva de experiencia y no se escuden en la asociación o en Pedro Magaña para justificar el error que tuvieron.

Jordan y su esposa están resguardados en la Fundación Manos que Ayudan, ella está aislada, no presenta ningún síntoma, el epidemiólogo Moreno y Faustino Aguilar ha estado al pendiente de Pedro Magaña para ver sí presentan algún tipo de síntomas.

La niña está en buena salud, mencionó que así como cometieron el error de dejarla seguir, así se hayan equivocado en el diagnóstico que le hicieron, pues las pruebas que ellos les han hecho han salido negativas.