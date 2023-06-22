Se escasean ventiladores industriales

Se presenta escasez de ventiladores industriales en la región centro, los empresarios han adquirido unidades para mitigar las altas temperaturas a las que están expuestos los trabajadores, pero debido a la alta demanda no hay hasta la próxima semana.

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), Marco Antonio Ramón, externó que desde hace días las empresas están batallando para encontrar ventiladores chicos e industriales pues los 3 negocios que los venden y distribuyen, ya no cuentan con nada en bodega.

“Ellos ya solicitaron más ventiladores que se supone llegarán este fin de semana y para la siguiente ya se encuentren en las diversas empresas de la región centro, cada negocio está implementando medidas según al giro que se dediquen”.

Mencionó que los propietarios han instalado carpas y techos para sus trabajadores que laboran en la intemperie, proporcionándoles una estación con agua y suero, y también adquiriendo ventiladores de agua, ya sea compra o renta.

“Queremos que estén trabajando en las mejores condiciones pese a la situación climática que tenemos en la región centro, pero también pedimos que no se pasen en el precio de las unidades ya que van de los 6 mil pesos hasta los 25 mil pesos, dependiendo de las necesidades”, finalizó Marco Antonio Ramón.