Se espera más calor y riesgos

Saltillo, Coah.- Ante la presencia de los 40 días más calientes del año, “La Canícula”, la Subsecretaría de Protección Civil (PC) emite una serie de recomendaciones a la población a fin de evitar problemas o complicaciones en su salud ante altas temperaturas.

Francisco Martínez Ávalos, titular de la dependencia, dijo que el fenómeno, también conocido como “sequía intraestival” o “sequía de medio Verano”, se caracteriza por la ausencia de lluvias y el incremento notable en las temperaturas, que generalmente rebasan los 38-40 grados centígrados.

Protección Civil (PC) emite una serie de recomendaciones a la población a fin de evitar problemas o complicaciones en su salud.

En coordinación con las instituciones del Sector Salud, se trabajará para evitar que las personas se expongan durante demasiado tiempo a los rayos solares, sobre todo entre 11:00 y 17:00 horas.

La población más vulnerable a sufrir golpe de calor, desmayo o insolación severa son adultos mayores, menores y pacientes con enfermedades crónico degenerativas como diabetes e hipertensión, dijo.

De permanecer a la intemperie, se deben procurar espacios sombreados, utilizar sombreros, gorras, lentes oscuros y ropa en color claro, además de la hidratación constante a base de agua y no de gaseosas o bebidas alcohólicas.

Asimismo, extremar precauciones en la preparación de alimentos, ya que ante las altas temperaturas se acelera su descomposición y con ello los riesgos de intoxicaciones, indicó.

De presentarse alguna situación de emergencia, tanto al interior de los hogares como de centros de trabajo o parques recreativos, se debe solicitar la inmediata intervención de los cuerpos de auxilio.

Llamar al número de emergencia 911, y mantener al paciente en un sitio sombreado, concluyó Martínez Ávalos.