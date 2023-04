Se extravía nuevamente Jesús Antonio "El Cuate"; piden ayuda para localizarlo

Monclova, Coahuila. – Por segunda vez en un año, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activa el protocolo de búsqueda para localizar Jesús Antonio Alemán Briseño alias "El Cuate" quien padece de sus facultades mentales y cuenta con 32 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado miércoles 29 de marzo.

Cabe señalar que el mes de marzo, pero del año pasado, los familiares de Jesús Antonio, solicitaron la colaboración para dar con su paradero toda vez que se perdió el martes 15 de marzo; sin embargo, por fortuna fue localizado sano y salvo dos días después en Monterrey Nuevo León.

Jesús Antonio "El Cuate" es muy conocido en la zona centro de Monclova pues normalmente se les puede ver junto a su hermano por las calles platicando con los comerciantes.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, Jesús Antonio, tiene 32 años, mide 1.71 metros de altura, es de complexión delgada y vestía la última vez que lo vieron, una camisa a cuadros, pantalón de mezclilla, zapatos negros y gorra con el logo del PT.

El reporte de búsqueda, señala que "El Cuate" padece de sus facultades mentales y que frecuentaba la zona centro de Monclova.

A través de redes sociales, familiares, amigos y desde luego las autoridades solicitan la colaboración de los internautas para localizar al hombre extraviado.

Cabe señalar que el año pasado que se extravió una familiar de Jesús Antonio informó al Periódico La Voz que "El Cuate" no sabía manejar celular, "no sabe leer, ni escribir, no sabe el valor del dinero esto debido a su enfermedad que es déficit de atención. No es la primera vez que desaparece, pero sí es la primera vez que ha pasado más tiempo".