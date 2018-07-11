Se gana la vida con ‘Pajaritos de la suerte’

Desde hace más de 40 años, Miguel Sauz Ruiz se gana la vida leyendo la suerte de la gente. Con ayuda de sus dos canarios entrenados y un mosaico de predicciones recorre el país llevando buenas nuevas.

Originario de Villahermosa, Tabasco, la vida lo trajo a Monclova y desde hace buen tiempo se instala en la calle Hidalgo y Miguel Blanco para leerle la suerte a la gente a cambio de unas monedas para él y alpiste para las estrellas de su acto.

Canarios sacan pequeñas cartas de una cajita de madera.

Al abrir la pequeña jaula donde se encuentran dos canarios uno en color amarillo y el otro verde, el pajarito sale y de inmediato atiende las ordenes de Miguel: “Pajarito dame una carta para la señorita, su futuro en el trabajo”, con su pico el canario saca cuatro pequeñas cartas lo que da respuesta a su vida.

“Desde hace 40 años que trabajo en ello, es una tradición familiar, el pajarito sale y toma una carta en respuesta a la inquietud de la persona ya sea en su vida o los estudios, suerte o algo especial en su vida”, relató.

Son cuatro pequeñas cartas las que toma el canario, con un precio de 5 pesos cada una, además se da una carta más que es un regalo en secreto, esta cartita viene en color metálico y solo la podrá leer cuando se encuentre solo, para ello es una donativo que guste dar la persona.

En ella se establece que la receptora es una persona sentimental, tierna, apasionada, mujer sensible, mujer emprendedora que le gusta luchar por la vida y lo que ha llegado a obtener le ha costado.