Se invertirá en clínica 7

A unos días de concluir con su gestión, la diputada federal Guadalupe Oyervides Valdez aseguró que este año se aplicará el recurso para la remodelación de la sala de Urgencias, el cual ya se encuentra en Oficinas Centrales y dijo que tal vez no será en su legislatura pero este año se ejercerá.

Son 14 millones de pesos los que el Gobierno Federal autorizó en el 2017 para la Clínica7 del Seguro Social, y durante este año se han hecho una serie de modificaciones, pero aún no se atiende el área de Urgencias.

También comentó que ya están teniendo acercamiento con los diputados federales electos para realizar la entrega recepción y dar a conocer los proyectos a los que se les tiene que dar seguimiento.

“Ya el proceso electoral quedó atrás, ahorita estamos trabajando en la entrega recepción con mucha responsabilidad y nos toca trabajar de la mano de quienes serán los nuevos diputados federales, senadores, alcaldes, y creo que todos podemos lograr muchas cosas si trabajamos de la mano”.

Dentro de su gestión destacó la inversión que se realizó en materia de salud, en donde se mejoraron las condiciones de los Centros de la Secretaría de Salud, además de la inversión que se logró para la Clínica 7.

La diputada reconoció que son muchas las necesidades de la institución médica después de 60 años en los que no se invirtió, pero dijo que se tenía que iniciar y se logró un importante avance en este tema.

Exhortó a los nuevos legisladores para que continúen luchando en el tema de salud, que es un tema muy sensible y en el que se requiere seguir tocando puertas para lograr atender las necesidades.

“Esperamos que la próxima diputada baje recursos para continuar con esta línea de trabajo, porque es insuficiente lo que se puede hacer en tres años, confío que se continuará con él, porque el interés común es la salud”.