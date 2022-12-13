Se invierte más de 20 mdp en recarpeteo

Más de 20 millones de pesos, ha invertido el Alcalde Mario Dávila este año en recarpeteo de vialidades importantes y aunado a las obas de pavimentación, se alcanza a superar los 200 mil metros cuadrados de nuevo asfalto, indicó el Director de Obras Públicas, Jesús Ballesteros.

El funcionario destacó que ayer fue entregada la vialidad en la calle Nogal de la Colonia Santa Mónica, ésta con una inversión mayor a 4.6 años.

Mencionó que durante varios años fue una obra que solicitaban a diferentes administraciones pero hasta hoy, con el Alcalde Mario Dávila se les hizo realidad.

Esta obra en la Santa Mónica se beneficia a más de 6 mil personas; así mismo, en una de las principales avenidas de la ciudad, el bulevar Ejército Mexicano en la que se invirtieron 5 millones de pesos.

Otra obra más de recarpeteo en la Avenida Sur, ubicada al oriente de Monclova, donde se invirtieron 10 millones de pesos, en una obra que se realizó en dos etapas.

También se tuvieron otras calles como la Mérida y Jesús Muñoz en el Sector El Pueblo y en este mismo sector la calle Matamoros una obra que también pidieron mucho los vecinos.

Pero hay también obras de recarpeteo en curso, como la calle Guanajuato en la Colonia Guadalupe que se continúa construyendo.