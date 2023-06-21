Se les va la luz y se van a hoteles

Los apagones presentados debido a la sobrecarga de energía eléctrica hicieron que la población se refugie en los hoteles de la región centro, los cuales presentan una ocupación superior al 90 por ciento.

Armando de la Garza, Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje de Coahuila, externó que la ola de calor le ha pegado muy fuerte a Monclova con serios apagones en diversas colonias como Roma, Tecnológico, Pedregal de San Ángel, Cañada Sur, Carranza, entre otras.

Aunque muchas personas han soportado el infierno de vivir sin aparatos de aire acondicionado y que su comida se echara a perder, hubo otras que dijeron que eso no era opción y decidieron rentar habitaciones en los diversos hoteles de la localidad.

“Hoy (ayer) amanecimos con una ocupación del 90 por ciento y si eso nos hace ir bien, no nos gusta ni es de nuestro agrado el obtener ingresos extraordinarios por desgracias de esta naturaleza, por eso hemos dado tarifas preferenciales a las personas que se han refugiado ya que es imposible estar en sus hogares”.

Señaló que los clientes prefirieron descansar cómodamente ya que al día siguiente tuvieron que salir a trabajar o ir a la escuela, en lugar de aguantar mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resolvía las fallas.

“La comisión no ha tenido la capacidad para poder suministrar energía eléctrica ante esos calorones, pero también entendemos que en dichas colonias la demanda de carga es mayor a la contratada”