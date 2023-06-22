Se lían a golpes Zafarrancho en el ‘Pancho Madero’

Se armó la trifulca en el restaurante Pancho Madero Botanero, la elección de los jueces al mejor cantante provocó el enojo de los participantes como de quienes acudieron a apoyarlos, en la riña se aventaron vasos, platos y botellas de cerveza.

El negocio ubicado sobre el bulevar Francisco I. Madero es conocido por realizado concursos de canto llamado “Reyes del karaoke”, esta era su tercera edición y el miércoles por la noche se llevó a cabo la gran final en la que participaron 7 personas.

Entre ellas Pedro González, Héctor Villasana, Angélica Pérez, Max Santibañez, Fátima Jackeline, Alex Sandoval y JLS, quienes participaron con una ronda de performance y fueron calificados por los jueces.

Ellos eligieron como ganador a Héctor Villasana, por lo que el resto de los concursantes y quienes los acompañaron, mostraron su descontento y se desquitaron contra los jueces, organizadores y dueños.

Lo que iba a ser una noche amena y un concurso saludable, terminó en golpes entre los cantantes y personal del establecimiento al no estar de acuerdo con la decisión de los jueces, el restaurante parecía más un ring de lucha libre y batalla campal.

Los que asistieron solo como espectadores se llevaron una experiencia desagradable pues los “luchadores” empezaron a lanzarse botellas y parte de los utensilios que había en las mesas, optando por refugiarse en el baño o tratar de salir del restaurante.

El presentador trataban de pedir que pararan el pleito, en especial al concursante Pedro González a quien se puede observar en videos que golpea a otro de los asistentes y se desata más la riña.

Al ganador Héctor Villasana optaron por resguardarlo en la cocina junto al resto de las meseras y clientes, de donde escuchaban los gritos y como se rompía toda la vajilla y botellas, para cuando alcanzaron a salir y vieron la escena, parecía que se había llevado a cabo una guerra y no un concurso de canto.

Para cuando llegaron elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) para calmar la situación las personas se habían retirado y los meseros se quedaron sin su pago pues muchos de los comensales aprovecharon para irse sin ser notados.