Se lleva Villacero clientes de AHMSA

Ante la inactividad de AHMSA, empresas dedicadas a la fabricación de carros de ferrocarril, señalaron que han tenido que buscar alternativas para adquirir material.

Han tenido que comprar el acero en Estados Unidos y otros productores nacionales como Ternium, Villacero, para contar con la materia prima, aunque esto ha elevado un poco los costos.

El mercado de la fabricación de carros de ferrocarril se mantiene estable, por lo que incluso continua la contratación de personal para cubrir las vacantes, incluso se podría incrementar la plantilla para el próximo año.

Empresas como Greenbrier y Trinity, dedicadas a la fabricación de carros de ferrocarril, se encuentran en un buen momento, en una estabilidad del mercado que mantiene a la alza los pedidos de carros.

Representantes de ambas empresas señalan que están en un buen momento y se mantienen abiertas las contrataciones de manera constante para cubrir las vacantes necesarias con el fin de cumplir con los pedidos.

Lucio Alvarado, Director de Recursos Humanos de Greenbrier mencionó que se mantiene estables, sin contrataciones masivas, pero no se tienen despidos, donde los indicadores de rotación son bajos.

Se prevé que el año cerrará con niveles de producción estables y esperan el próximo año para conocer los nuevos procesos y saber si serán necesario la recontratación de personal en algunas áreas.