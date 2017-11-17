Se “manchan” y le roban 20 mil

Rogelio Cantú acudió a Soriana Anáhuac donde “alguien” lo manchó de una mezcla que parecía excremento, solo para fingir ayudarle y mientras se limpiaba, robarle la cartera y sus tarjetas.

Este es el nuevo modus operandi que llegó a los centros comerciales de la localidad y se trata de unos hombres que operan en complicidad, se desconoce cuántos son pero lo hacen generalmente con personas adultas que no están acompañados.

“Mancharon a mi papá en Soriana Anáhuac el miércoles en la mañana, un hombre le dijo venga yo lo ayudo y se fueron al baño, le estuvo ayudando a limpiarse y de pronto se desapareció, cuando iba a pagar se dio cuenta que no traía sus tarjetas en la cartera, se las habían robado”, comentó Karla Ivoone Cantú Vargas.

Señala que a un amigo de su padre le pasó algo similar pero fue en la Clínica del Magisterio, afortunadamente su padre y el amigo de él, que por separado sufrieron lo mismo, están bien.

Karla Ivonne Cantú Vargas, no tiene otro objetivo más que alertar a los monclovenses para que no se dejen engañar o que los ladrones aprovechen que se descuidan para operar. Rogelio Cantú de 77 años señala que una persona le dijo que estaba lleno de “popó”, se volteó a ver y empieza a caminar hacía el baño y otro hombre le dijo que él le ayudaba, era muy grande corpulento y fuerte, portaba una sudadera Nike.

Nunca pensó que se trataba de un engaño, se descuidó y le robaron las tarjetas, esto le costó 20 mil pesos, el banco se hará responsable, tendrán que iniciar una investigación.

Ayer estaban por interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público, les pidieron un estado de cuenta y regresarán hoy, la denuncia no es con la intención de recuperar los 20 mil pesos, sino por cumplir un requisito que el banco solicitó, también tenían la intención de difundir las imágenes de los responsables.

La tienda no pudo ayudar en mucho a su cliente, cuando este pidió videos de las cámara de seguridad en el exterior le dijeron que no había cámaras.