Se manifiesta empleada de Jurisdicción.

María del Rosario Chávez, trabajadora del área de vectores en la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, se manifestó este lunes a las afueras de las oficinas de la jurisdicción, exigiendo una revisión exhaustiva de las recientes contrataciones de personal. Chávez denunció que varios de los nuevos empleados no pertenecen a la jurisdicción sanitaria, sino que son contratados a través de compañías externas.

La protesta, llevada a cabo con una pancarta en mano, reflejó la preocupación de Chávez y otros empleados sobre la transparencia y la justicia en los procesos de contratación. La pancarta exhibida por Chávez expresaba claramente su demanda: "Hacemos un llamado al sindicato para que aclare sobre contratos. No permitiremos que compañías los tomen. Fuera los malos manejos".

Chávez explicó su descontento con las contrataciones recientes: "Están dando tres contratos a una compañía filtrada. No son ni trabajadores de la jurisdicción. No es justo que hagan las investigaciones porque hay gente que de la noche a la mañana ya está checando y no es justo. No permitiremos malos manejos".

La trabajadora denunció que estas prácticas perjudican a los empleados locales, quienes deberían tener prioridad en las contrataciones debido a su experiencia y conocimiento de las necesidades sanitarias de la región. Asimismo, solicitó la intervención del sindicato para esclarecer y regularizar la situación, asegurando que la asignación de contratos se realice de manera justa y transparente.