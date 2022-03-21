Se mantiene seguridad en Coahuila

Con los hechos presentados en la Región Norte del Estado la seguridad continúa en la Región Centro, así lo comentó Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado señaló que los ciudadanos pueden estar tranquilos pues la autoridad se encarga de mantener la seguridad en la localidad.

Cuando ocurren eventos de esta naturaleza la comunicación entre las regiones es inmediata, el delegado explicó que es un mismo corredor de la Región Centro hasta municipios fronterizos como pudiera ser Acuña u Piedras Negras, además de regiones aledañas.

Este sábado no fue la excepción se estableció la comunicación, pero comentó que los operativos al ingreso a la región, están fortalecidos sobre todo en los ingresos de otras entidades federativa, el de la carretera 53 y otro el del municipio de Candela, que son los caminos y las vías que conectan al municipio de Nuevo León.

Comentó que hay otros operativos en otras regiones, se tiene vecindad con Chihuahua a través de Ocampo, ahí también agrupamientos estatales están haciendo sus actividades para garantizar flujo adecuado de las personas que tienen de visita.

Se establece algunos puntos de revisión en los que colabora la Fiscalía del Estado sobre todo para el cumplimiento de mandamientos judiciales y la detección de vehículos robados, esto sirve de inhibición para personas que pretendían realizar actividades ilícitas en la localidad.

Señaló que los ciudadanos pueden estar tranquilos, no se tienen eventos recientes en la Región Centro, pero la autoridad está trabajando en garantizar la seguridad de manera integral independientemente de si su ceden o no eventos de esta naturaleza, además de que ante cualquier situación la información es puntual.

En los operativos que realizan a los ingresos a la Región se contempla como objetivo la detención de vehículos robados, el fin de semana se tuvieron diversos aseguramientos de robos de vehículos, algunos no fueron robados en la entidad pero aquí se recuperan.