Se negaron bomberos de AH a pagar el incendio

Bomberos de Altos Hornos de México no acudieron a sofocar el incendio que se registró en los patios de la empresa, debido a la falta de pago que se mantiene desde hace meses con el personal.

El incendio que se registró la mañana de este sábado en los tiradores de la empresa acerera se pudo controlar en poco tiempo, de haber acudido las brigadas de bomberos, pero esto no ocurrió.

El personal de bomberos de la empresa, ha sido afectado con la falta de pago de la empresa que se mantiene desde hace meses, además del recorte de personal y ajustes que se dieron, "para ahorrar gastos".

Recordar que hace algunos meses se fusionaron las áreas de bombero de Planta 1 y Planta 2, reduciendo el número de elementos, esto ante la falta de operatividad de la empresa, en donde ya se había alertado sobre el riesgo de esta acción.

El día de ayer se demostró la falta del personal en la empresa y la molestia que existe por la falta de pagos, en donde los trabajadores manifestaron su descontento, ya que se les llamó a apagar el fuego, pero desde hace meses no les han pagado.

"Nos dijeron que acudiéramos a apagar el incendio, nos dijeron que nos lo iban a agradecer, pero ya tienen meses que no nos pagan, por eso no quisimos ir a arriesgarnos, sin pago, no es justo".

Ante la falta de cuadrillas de AHMSA, fueron elementos de Protección Civil y Bomberos de Monclova, quienes acudieron para sofocar el incendio y evitar que se saliera de control.