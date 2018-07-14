Se niega a pagar por matar a motociclista

La Fiscalía General del Estado solicitará una prórroga para continuar con las investigaciones contra el médico José Esaú Guardiola, acusado de arrollar y matar a un joven motociclista en el mes de abril.

Será el próximo lunes cuando el profesionista comparezca nuevamente ante la autoridad judicial donde se pedirá una prórroga más para ampliar el periodo de investigación y allegarse de pruebas que permitan determinar responsabilidades.

Aunque se trata de un delito culposo, el médico tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con los familiares de la víctima, pero no lo ha hecho

De acuerdo a la información, en abril, el médico en completo estado de ebriedad se desplazaba por las calles de la colonia Guadalupe cuando no respetó el alto y embistió al joven motociclista ocasionándole lesiones de consideración.

Fue el 14 de abril cuando finalmente el motociclista de nombre Alexis Gabriel González Esparza, falleció.

La autoridad judicial decretó el auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones graves con agravante por conducir en estado de ebriedad, pero no vinculó por los daños dejando a salvo los derechos al Ministerio Público para solicitar audiencia por los daños más adelante.

Al ser un delito culposo, los involucrados pudieran llegar a una salida alterna pero el médico acusado se ha negado a llegar a algún acuerdo con los familiares del joven.

Se espera que en la audiencia se pida una prórroga de tres meses más para complementar la investigación y allegarse de pruebas que determinen responsabilidades.