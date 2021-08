Se niega víctima a denunciar violación

Ante el reporte por una presunta agresión sexual ocurrida en la colonia La Amistad, Rodrigo Chairez Zamora, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro dijo que lamentablemente la persona presuntamente agredida se negó a brindar una declaración.

Este tipo de reportes se convierte en prioridad para autoridades y no fue la excepción, diversas corporaciones, entre ellas la Agencia de Investigación Criminal acudieron al llamado pero en el lugar se ubicó a una persona, pareja de quien sufrió la agresión sexual, pero se negaron a compartir información.

El inicio de una investigación depende mucho de la voluntad de las personas, incluso de la persona afectada por lo que solo le hacen la sugerencia, dejarles las puertas abiertas de la Fiscalía e incluso ofrecerles acompañamiento psicológico y dejárselo a la expectativa.

El reporte fue real pero no se pudo verificar que los hechos hayan reunido lugar en la realidad, estamos a la expectativa, se dará oportunidad a las personas para que acudan y en su caso cuando estos reportes no se generen en denuncia, se turna a una unidad de apoyo psicológico para que hagan una visita a las personas.

Es un delito que se persigue de oficio pero sí no hay información porque la víctima no los proporciona, se es respetuosos con la víctima.

mencionó que mientras no prescriba el delito se puede levantar la denuncia, deberían tener datos iniciales pero no quisieron hacer denuncia ni dar a conocer ningún tipo de información por eso no se puede corroborar que el hecho sea verdadero.

Dijo que afecta mucho una investigación cuando no se realiza la denuncia a tiempo, por eso es la invitación a las personas que sufren atentado contra su integridad física para documentarlo y hacer un diagnóstico médico cercano a la realidad que indique lo que pudo haber pasado.

Señaló que en la mayoría de los casos de este tipo las personas deciden denunciar, incluso hay casos que han pasado algunos años y se atreven a denunciar.