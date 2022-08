Se niegan hablar presuntas víctimas

El director de Seguridad Pública Raúl Alcocer investigó el robo ocurrido en la Colonia Jardines del Valle donde las dos mujeres que publicaron en redes sociales el latrocinio no quisieron hablar con él y no han interpuesto la denuncia de los hechos, pero además, el dueño de los departamentos destacó que uno de los presuntos asaltantes se le hace conocido y dice haberlo visto en redes sociales con la supuesta afectada en una fotografía.

Cuestionado al respecto, se negó a calificar la situación como un "auto robo" luego que presuntamente hay una relación amistosa o de algún otro tipo entre la supuesta afectada y uno de los asaltantes (eran cuatro los que se ven saliendo del lugar minutos después de que se dio presuntamente el robo).

Explicó el Director de la policía que otra de las situaciones extrañas es que de las dos mujeres que son vecinas, solo una fue la víctima, a la otra no le robaron nada, mientras que la afectada perdió su celular y la obligaron a transferir dinero de sus cuentas bancarias.

Dijo que los elementos de la policía acudieron desde el día de los hechos, pero no encontraron a la presunta afectada de robo y no fue sino hasta ayer en el curso del día que pudo localizar la dirección exacta, no obstante, la afectada y la vecina no quisieron hablar con él.

Solo pudo hablar con el rentero del lugar quien le dijo que los departamentos están totalmente seguros y se le hace muy extraño que los ladrones pudieron ingresar al lugar, puesto que tienen portones y puerta de seguridad, lo que hace pensar que una de las involucradas o ambas les abrieron la puerta.

El dueño del lugar dijo que la parece muy extraña la situación, luego que en 15 años que tienen los departamentos en renta, nunca había sucedido un robo.

Asimismo, entre lo más trascendental de los hechos es que el propietario dijo que de acuerdo a los videos de las cámaras de seguridad que están por las calles Río Lerma y Río Papaloapan uno de los jóvenes se le hace conocido como que es amigo o conocido de la asaltante, porque sale con él en fotos de sus redes sociales.