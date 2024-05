Se queda 11 días sin luz

Seis días tardo la Comisión Federal de Electricidad en arreglar un problema en la colonia Obrera Sur Segundo Sector, mientras que la persona afectada estuvo once días sin electricidad y refugiándose de los 44 grados en casa de amigos y vecinos.

Los hechos ocurrieron un sábado cuando un tráiler choco contra una mufa de una casa habitación, por lo que la dueña tuvo que invertir en levantar el muro y volver a instalarla la mufa, quedando listo el miércoles siguiente.

El 23 de mayo acudió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para pedir que le conectarán el servicio, donde le contestaron que entre ese día y al siguiente quedaba listo, con paciencia y a 44 grados esperó a que llegara la cuadrilla.

Sin embargo, la comisión no contaba con material suficiente de cable, además cuando volvió a llamar a atención al cliente, le dieron largas dándole más número a los cuales tenía que marcar para que agilizarán el servicio.

Durante todo ese tiempo tuvo que dormir en casa de amigas o vecinas, mientras que a sus hijos los mando con familiares.

"A partir del jueves 23 estuve llamando todos los días porque no venían y se supone que en 24 horas quedaban, entonces este pasado lunes me dijeron que el reporte había salido a las 7:00 de la mañana y me atenderían, cosa que tampoco ocurrió durante todo ese día"

Fue hasta ayer martes que acudió una cuadrilla para poder reconectarle la energía eléctrica, pasando seis días desde que hizo el reporte correspondiente.