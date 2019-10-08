Se queda ISSSTE sin cinco médicos

Dentro de los cambios que hay en la Clínica del ISSSTE, cinco médicos especialistas están por retirarse, tres especialistas y dos médicos internistas, la directora Roxana Peart Cuevas pidió abrir la bolsa de trabajo para médicos suplentes, además para el 2019 la clínica está contemplada para realizar mejoras de infraestructura.

La directora explicó, tienen médicos incapacitados de forma muy permanente por una situación que hay en el departamento de Medicina del Trabajo como en el caso de anestesiología, son tres especialistas y dos médico internistas los que se van a retirar de la clínica.

“Por eso pedí que abrieran la bolsa de trabajo y cinco médicos están haciendo su examen en la ciudad de Saltillo para poder trabajar como suplentes, ya que los que actualmente trabajan como suplentes pasarán a ser parte de la base y después nos quedaremos sin personal”.

Añadió que para el 2019 la clínica será contemplada para realizar mejoras en infraestructura aunque aún no hay algo oficial ni un área definida, recordó que el cuarto de máquinas está en funcionamiento desde hace 36 años y no tuvo muchas actualizaciones.