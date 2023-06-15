Se quedan 20 horas sin luz

MONCLOVA., COAH.- Más de 500 familias que habitan la colonia las Misiones sufrieron el día de ayer de un intenso calor el cual no pudieron mitigar con los abanicos ya que por más de 20 horas estuvieron sin energía eléctrica, debido a un apagón que afectó a las familias del sector.

1 / 2 Los pequeños eran bañados constantemente en piletas de agua templada para mitigar el fuerte calor que hacía en los domicilios. 2 / 2 Las madres de familia se quejaron porque los niños tampoco pudieron ir a clases pues durante la noche no pudieron dormir por el intenso calor que sufrieron por la falta de energía eléctrica. ❮❯

Los vecinos mencionaron que el pasado miércoles por la tarde de forma repentina se quedaron sin luz y aunque han levantaron el reporte ante Comisión Federal de Electricidad, la dependencia no atendió de forma rápida la solicitud, por lo que pasaron toda la noche y parte de día sin energía eléctrica en sus hogares, lo que provocó que sus alimentos se echaran a perder.

Nuestros hijos no fueron a clases porque toda la noche sufrieron por la falta de luz en las casas, no podíamos encender los abanicos y en algunos de los casos sacamos a los niños a dormir a los carros, porque los zancudos estaban fuertes y ni bañándolos continuamente mitigábamos el calor, pasó el mediodía del jueves y se reestableció la energía pero la comida que se echó a perder nadie nos la repuso.

Las familias afectadas mencionaron también que quienes venden productos congelados como paletas de hielo, sabalitos, mangadas y hielitos, perdieron toda su mercancía ya que se derritieron y tuvieron que regalarlos.

La despensa con la que contábamos también se perdió, teníamos jamón, salchicha, chorizo y carnes, así como leche que no pudieron mantenerse fríos ni utilizando hieleras pues el calor fue tan intenso que el hielo duraba muy poco, por lo que todo se echó a perder.

“Sabemos que la CFE tiene mucho trabajo, pero así como mucha gente nosotros los vecinos pagamos en tiempo y forma nuestros recibos y es injusto que se sufran apagones constantes, sabemos que en otras colonias pasa lo mismo debido al uso de mucha energía por el intenso calor, pero en este caso los afectados fuimos nosotros”.