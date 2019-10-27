Se quejan obreros de operativos antialcohol

Los operativos antialcohol que ha implementado el municipio de Monclova ha generado molestia entre trabajadores y ciudadanos, debido a la prepotencia de algunos elementos que participan en estos operativos, por lo que pedirán que sean retirados a fin de que no se entorpezcan las labores.

Haziel Valdés Orozco, Vocero de la Sección 288 señaló que han recibido diversas quejas por parte de trabajadores por la prepotencia y la manera en la que actúa un elemento en estos operativos, por lo que buscarán una reunión con directivos de la corporación para exponer la queja.

Son al menos 15 quejas las que se presentaron en el lapso de una semana, esto sólo de los trabajadores de la Siderúrgica 2, sin embargo consideran que existen más quejas por parte de la ciudadanía.

El representante sindical dejó en claro que no están en contra de los operativos, que se hacen con el objetivo de proteger a la ciudadanía y prevenir accidentes, sino la queja es por la manera en la que actúa uno de los elementos.

"Consideramos que los operativos son una buena medida para cuidar a la ciudadanía de un accidente u otras situaciones, no nos oponemos a ellos, pero los elementos deben de portarse bien sin ser prepotentes".

Reconoció que hay elementos que trabajan de manera correcta, pero hay otros que se comportan de manera prepotente y esos es algo con lo que no estamos de acuerdo y eso es lo que vamos a platicar.

Señaló que de acuerdo a las quejas que han presentado los obreros es un mismo elemento el que está ocasionando el conflicto, por lo que tendrán un acercamiento con autoridades para que haga los ajustes correspondientes.