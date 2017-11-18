Se “rayan” obreros

A más tardar el viernes de la próxima semana se entregarán los más de 60 millones de pesos a los trabajadores de la Sección 147 por cuotas retenidas, en donde se aclaró que no son 18 mil pesos por trabajadores, sino que esto varía entre cada obrero, por la antigüedad, salario y suma de otros conceptos.

A partir de esta semana inició una derrama importante para los trabajadores de la planta uno de Altos Hornos de México con el pago del Premio de Asistencia que se entregó a quienes accedieron a este beneficio al mantener una buena record de asistencia durante el año en la empresa.

El Secretario General del Sindicato Democrático Nacional, Ismael Leija Escalante no dio a conocer la cifra que recibirán los trabajadores ni el monto total de la derrama, ya que señaló que varía de acuerdo a cada trabajador.

Mencionó que lo mismo pasará con las cuotas que se regresarán la próxima semana, ya que dijo que esta varía de acuerdo al salario tabulado por categoría, al bono de producción por departamento, altura y la prima dominical, por lo que cada uno de los trabajadores recibirá una cifra distinta.

Se ha manejado que los trabajadores recibirán un monto de 18 mil pesos cada uno en el reparto de los más de 60 millones, pero dijo que esto es falso y la cantidad varía por esta situación.

La derrama que se dará entre los trabajadores de la Sección 147 continuará con el pago de ahorro que se dará a partir del 5 de diciembre y de aguinaldo que se dará el 07 del mismo mes.