Se recupera Melba Farías "Y yo que defendía los autos chuecos"

FRONTERA COAH-. La Ex Diputada Federal Melba Farías Zambrano resultó con esguince en la vértebra, rodilla y hombro tras el accidente vehicular del que fue víctima, "Pero gracias a Dios estoy bien y con vida, estuvo muy fuerte", mencionó en entrevista telefónica.

Fue la noche del martes cuando ocurrió el accidente en el bulevar Harold R Pape, un vehículo en el que viajaban cuatro hombres, se impactó contra el civic que conducía Melba un Toyota color gris, la afectada mencionó que los jóvenes iban muy tomados y mencionó que desgraciadamente son personas humildes pues la esposa de uno de ellos la buscó para hablar con ella.

"Me dijo que son albañiles, eran las 11:00 de la noche y venían con tres cartones de cerveza, no estoy de acuerdo con eso, yo ayudé mucho a la gente para regularizar los autos chuecos y me da tristeza, un onappafa acabó con mi carro porque fue pérdida total", comentó.

Señaló que aunque duele son cosas de la vida y agradece que está bien, que está con vida pues quebró el vidrio con la cabeza, afortunadamente llevaba puesto el cinturón de seguridad porque viajaban a entre 80 y 100 kilómetros.

Comentó que su seguro está manejando todo, se comunicaron con ella para decirle que los responsables no tenían dinero para pagar pero es el seguro quien se tiene que hacer cargo, no sabe que vaya a pasar.

"El carro es nuevo, es 2021 apenas tiene 13 mil kilómetros, yo le dije a mi seguro que si lo van a mandar a componer que sea Toyota porque las piezas las quiero originales, no se me hace justo que por una tontera de estos muchachos yo pierda mi carro, son cuatro, bueno pues ayúdense a pagar entre todos", comentó.

Mencionó que salió del hospital la mañana del miércoles, pero no se quiso quedar en su casa, se fue a su local en la plaza de Frontera, tenía una silla especial, pues en su domicilio se quedaría sola.

Melba Farías dijo que a veces los monclovenses repelan por el anti alcohol, el día que ella sufrió el accidente se presentaron otros cuatro y todos por causas del alcohol, por eso hizo un llamado a la autoridad a retomar los filtro anti alcohol.