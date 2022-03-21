Se regularizarán aquí autos chuecos

Dentro de la instalación de un módulo en la región centro para la regularización de vehículos de procedencia extranjera y su actualización el alcalde Mario Dávila Delgado dijo que sería de gran ayuda el contar y que verán la manera en que se coordine con la federación y el Estado; pues de ahí también llegarían participaciones para esta localidad.

“Es probable que se instale y obvio estaremos pendiente de lo que pueda suceder, puesto que hay coordinación y esto facilitaría la revisión mecánica y automotriz de las unidades que se regularicen por medio de dicho módulo” explicó el edil.

Manifestó que las revisiones irían desde lo visual, mecánico, hasta las emisiones de las unidades que serán medidas por las autoridades que se encarguen de realizar estos exámenes a los vehículos que serán importados.

Recordó que es importante que haya participación, pues de estas aportaciones recibirán participaciones en la localidad, reconociendo que son una parte fundamental dentro de las aportaciones que se puedan recibir.