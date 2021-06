Se rehusan obreros a regresar

Coahuila

Alegan motivos de salud, le hallaron ´sabor´ al confinamiento.

Parte de los trabajadores en resguardo no desean regresar a laborar a la empresa.

Tras concretarse el regreso de los trabajadores de AHMSA que se encuentran en resguardo, parte de los obreros manifestaron que no están de acuerdo y prefieren continuar en casa por cuestiones de salud, pero se les informó que esta medida será para todos los que andan en resguardo.

Julio César Aguilera, Vocero de la Sección 288 señaló que después de que se dio a conocer la información sobre el regreso de los trabajadores en resguardo, hubo algunos que se comunicaron con ellos para señalar que no están de acuerdo en esta situación y quieren regresar a laborar.

La mayoría de los trabajadores que se oponen son personas de más de 60 años, que estaban en espera de que se diera su baja de la empresa, o aquellos que tienen problemas de salud y ven un riesgo regresar a laborar.

Además, los obreros temen que sus ingresos disminuyan, ya que al regresar se reanudarán los descuentos de préstamos, que se habían mantenido a un peso, así como se suspenderían premios de asistencia y bono de producción que se les asignaba sin ir a laborar, y ahora será de acuerdo a su asistencia.

Sin embargo, comentó que esta medida es para todos, todos los trabajadores regresarán a sus labores a principios de julio, tal y como se estableció en el acuerdo que se logró con la empresa.

"Si ha habido comentarios de trabajadores que no quieren regresar a laborar, pero como lo hemos estado diciendo, van a entrar todos, no es que unos si y otros no, los que no deseen regresar, no se podrá hacer nada porque deben regresar todos".

De la misma manera en la Sección 147 los trabajadores en resguardo se han comunicado para preguntar sobre esta situación, sin embargo el portavoz sindical mencionó que aún no se tiene información y esperarán que el Comité Ejecutivo Nacional de a conocer la forma en que se dará esto, para darlo a conocer a los obreros.

Carlos Garza Bernal, mencionó que de la misma manera hay trabajadores que manifiestan que desean quedarse en casa y esperar a que el total de los trabajadores estén vacunados y sea menor el riesgo de contagio.