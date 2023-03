Se retiran obreros al anochecer en AH

Trabajadores de Altos Hornos de México no están obligados a permanecer todo el turno de segunda en la empresa y pueden retirarse una vez que anochezca, esto como medida de seguridad.

Luego que el pasado jueves se impidió la salida de los obreros de la Siderúrgica 2 que laboran en el turno de segunda, por indicaciones del Director de Relaciones Laborales José Luis Martínez Falco, el Secretario del Trabajo de la Sección 288 informó que los obreros no están obligados a permanecer en la empresa ya que no existen condiciones para ello.

Trascendió que el Director de Relaciones Laborales cerró los accesos de la empresa y obligó a los trabajadores sindicalizados a solicitar un pase de salida, lo que afectará el premio de asistencia.

Lo anterior generó incertidumbre entre los obreros que con el fin de no verse afectados permanecieron en sus lugares de trabajo hasta las 11 de la noche que finalizó su turno, a pesar del riesgo que representaba mantenerse en los departamentos ante la falta de energía eléctrica.

Luis Díaz, Secretario del Trabajo de la Sección 288 acudió a la empresa para ver qué fue lo que sucedió y asegurar que se respete la indicación que se dio para la salida de los trabajadores, por las condiciones en las que está la empresa.

Se dialogo y se estableció que los trabajadores no están obligados a permanecer en el turno de segunda, y pueden retirarse una vez que obscurezca y que no puede continuar con labores, como se ha realizado en las últimas semanas.

Se dijo que los pases de salida serán únicamente para establecer un control de la gente que se retira en el turno, pero no afectará el premio de asistencia y no se puede obligar a los obreros a permanecer en la empresa mientras no se reestablezca el servicio de energía eléctrica.