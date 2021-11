Se reúne Dávila con Comisionado Federal

Luego de sostener una reunión privada con el Comisionado de Servicios de Protección Federal, el Alcalde electo Mario Alberto Dávila Delgado dijo que será importante abatir a partir del mes de enero los índices delictivos en el municipio, ya que los delitos cometidos corresponden a la atención de los tres índices de gobierno, por lo que pretende trabajar de manera coordinada.

"Me he estado empapando de la problemática en cuestión de seguridad del municipio y son los delitos como el narco menudeo, los robos a casa habitación y la violencia en contra de la mujer los más frecuentes, es por eso que se tiene que coordinar esfuerzos y trabajar en proyectos, capacitaciones y programas que ayuden a tener una mejor policía y de esa forma reducir los índices delictivos ".

Sin determinar aún si aceptará o no ser parte de los municipios con mando único, el Alcalde Electo explicó que aun no define si será o no parte de este proyecto, sin embargo ya sostuvo un diálogo con la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado Sonia Villarreal para tratar temas como son la falta de elementos policiacos y la renovación del edifico de seguridad pública, proyectos que piensa cristalizar de la mano del Gobernador del Estado.

Dijo que tanto los representantes de seguridad a nivel federal como a nivel estatal, están dispuestos a trabajar juntos para incrementar las capacitaciones policiacas y formar elementos de seguridad siempre listos para proteger y servir a la comunidad, razón por la que pretende trabajar muy de la mano con las dos órdenes de gobierno con la intención de que Monclova sea una ciudad más segura.

"Tenemos muchos planes para mejorar la seguridad y disminuir los índices delictivos, vamos a trabajar coordinadamente con la federación y el estado, aun estoy en el análisis del mando único pero lo que sí se es que con o sin mando único el compromiso es mejorar la seguridad, crear una nueva policía y construir un nuevo edificio de seguridad pública para estar en situación de dar un mejor servicio a la comunidad".