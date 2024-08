Se reúnen obreros se la sección 147

Se incrementa la respuesta de los trabajadores de AHMSA, ante el llamado que se realiza para establecer la estrategia que seguirán una vez que la empresa sea declarada en quiebra y proteger sus derechos.

El día de ayer se llevó a cabo la segunda reunión de los obreros en la Sección 147, en la que cada vez se suman más trabajadores, interesados en saber que es lo que pasará con ellos y con sus pagos pendientes.

Elique Cisneros, mencionó que existe un gran interés en donde trabajadores que estaban fuera de la ciudad se hicieron presentes, para saber que es lo que pasará y cuales serán las acciones que tomarán.

Indicó que se siguen recibiendo opiniones de los trabajadores, analizando las opciones, al mencionar que no quieren tomar una decisión precipitada, pero que es necesario establecer una estrategia a seguir.

Mencionó que la decisión se puede tomar entre hoy o mañana, dependiendo el número de trabajadores que se sumen, sin embargo dijo que lo importante es iniciar el movimiento y reunir a la gente en caso de que se tenga que tomar acciones una vez que la empresa sea declarada en quiebra y no quedarse inmóviles.

"Ahorita ya estamos reunidos, esto se trata de tomar decisiones, tomar acuerdos y llevarlos a cabo, lo vamos a hacer en conjuntos, aquí no hay líderes, no es fulano o zutano, aquí no, aquí somos todos trabajadores y todos estamos opinando".

Señaló que ya es poco el tiempo antes de que se declare la quiebra, y dijo que la gente está desesperada, por lo que llamó a los obreros a sumarse a este movimiento.