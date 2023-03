Se reunirán directivos de AH con nuevos accionistas

Será la siguiente semana cuando se reúnan el consejo de administración para nombrar una nueva mesa directiva con los nuevos accionistas de AHMSA, el cual tendrá a lugar en el Instituto Central Coahuila a las 10 de la mañana.

Así mismo adelanto que ya comienza a fluir el recurso que se había comprometidos los nuevos accionistas con los primeros 50 millones de dólares.

"Fue lo que me comento que probablemente ya estén en curso, fue lo que me comento, no tengo exactamente la precisión, pero esas fueron las dos noticias, que ya se están inyectando los recursos nuevos que se acordaron y que la próxima semana se reunirá el consejo para formar la nueva mesa directiva" indicó.

Esta noticia genera tranquilidad entre la base obrera y luego del pago de la nómina, pro huelga, así como a los trabajadores de confianza, esto habla de que todo marcha de buena manera.

"De que la situación se va resolviendo y que ya no estamos en una condición tan crítica, y que ya muy pronto iniciara la producción, son buenas señales y con gusto se los hago llegar" finalizó.

Esta cantidad de recurso que llegará a los obreros de Altos Hornos de México será una buena inyección económica y ayudad a reactivar un poco más la economía de la región.

"Monclova ya se ha diversificado en otro tipo de empleos, empresas y así seguimos y esto nos da una confianza de que poco a poco se irán mejorando y esperemos así sea." Finalizó.