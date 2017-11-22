Se robó “Chavita” el corazón de la gente

“Chavita” vive en el corazón de los monclovenses y no solo por bailar con una joven en el desfile de la Revolución, si no por años de amabilidad, buena actitud y cariño con el que se ha desempeñado a lo largo de su vida como empacador y portero de la Presidencia Municipal.

Muchos lo han visto en alguna parte de Monclova incluso de Frontera, bailando, cantando, sonriendo y saludando a quien se topa, pero pocos saben la historia de quien se ha vuelto todo un personaje en la ciudad, habla, pero muy pocos pueden entender lo que dice, siempre porta un gafete en su cuello con sus datos personales.

Su nombre es Salvador Hernández Cedillo, tiene 52 años, aunque él asegura que apenas tiene 15 años de edad, presenta Síndrome de Down, muchos le llaman “Chavita” otros lo conocen como “Junior”.

Aunque es muy inteligente, tiene cierto grado de discapacidad intelectual pero también muestra características comunes, una apariencia, personalidad y habilidades únicas.

El pasado lunes 20 de noviembre estaba viendo el desfile revolucionario, cuando una joven que por motivos desconocidos estaba sin pareja, “Chavita” se levantó y se puso a bailar con ella, quienes lo vieron le aplaudían y quedaron sorprendidos por la iniciativa que tomó.

A pesar de su capacidad diferente es muy trabajador, todas las mañanas se despierta, se arregla y se va a trabajar, no necesita de una alarma o que alguien lo despierte.

Sus padres Salvador Hernández Cruz y Silvia Elvira Cedillo ya murieron, Chava es el menor de seis hermanos, Adrián, Carmela, Juan, San Juana , María Victoria y Jesús.

Primerio murió su padre, después su mamá y él quedó bajo el cuidado de su hermana María Victoria quien lo protegió durante mucho tiempo hasta que se enfermó y decidió pasarle la patria potestad a su hermano Jesús, quien siempre lo vio desde muy pequeño.

Desde hace 12 años vive con su hermano Jesús Cedillo y su esposa Bertha Alicia de Hoyos, quienes se encargan de verlo y se preocupan por él.

Para “Chavita” no hay día de descanso, por más que Bertha de Hoyos le insiste en que se tome por lo menos un día por semana para descansar, para cuando menos lo espera Chavita ya se salió de su casa y se fue a trabajar.

“Chavita es muy inquieto, él no se queda acostado viendo la tele o sentado un ratito, le gusta trabajar, a veces llega tarde y me preocupo por él, le llamo la atención pero sigue llegando tarde”, comentó Alicia de Hoyos.

Señala que gracias a su trabajo se compra lo que él necesita, ropa y cosas de higiene personal, cundo llega a su casa le da a Berta de Hoyos el dinero que logró reunir durante el día, ella se lo cuida y cuando él quiere comprar algo se lo regresa.

“Ahorita anda que quiere comprar un pinito de navidad y en diciembre siempre se compra un gorro de Santa Claus, hemos escuchado comentarios de que nosotros le quitamos el dinero pero eso es mentira, él trabaja porque quiere, aquí no le falta nada, no tenemos lujos pero sí lo necesario para vivir”.

Señala que a veces Chava le da dinero, 100 o 200 pesos, cuando la ve en cama porque se siente mal, se desespera y le habla a los vecinos para que vayan a ver a “Taty” así le dice a Bertha de Hoyos.

Llorando Bertha de Hoyos comentó, “Yo lo quiero mucho, me puede que digan que le quitamos el dinero, eso no es verdad, es muy lindo, muy atento, siempre me trae un detallito en fechas especiales”.

Comúnmente se le ve en la Presidencia Municipal en donde ha hecho buenos amigos que en ocasiones le dan dinero para la coca o para que vaya a almorzar.

Chavita se ha ganado el respeto de los trabajadores de la Presidencia a quienes también les ayuda a ir a tirar la basura, a limpiar la oficina o cualquier otra actividad ligera, es parte del equipo de trabajo, tanto que hasta tiene su playera como el resto de los empleados.

Patricia Soto, secretaria de la regiduría de Seguridad Pública comentó que es muy atento, en su cumpleaños le llevó un detalle y le cantó una canción, lo admiran y aprecian mucho.

Ahí permanece en la Presidencia desde muy temprana hora, incluso es más puntual que los mismos funcionarios, está ahí hasta las 12 del mediodía para después trasladarse al DIF municipal en donde también tiene amigos.

Cuando el reloj marca las 3:00 pm, chavita se va a trabajar a la tienda departamental Bodega Aurrerá en donde realiza la función de “cerillito” a cambio de unas monedas.

Alicia Peña es su compañera de trabajo, señala que es muy trabajador llega siempre muy puntual y es el último en irse de la tienda, pero además es muy compartido.

“En una ocasión le dije que tenía hambre y de ratito se fue, después me andaba buscando había comprado comida y me compartió, yo me resistía pero él me decía que lo compró para los dos”, comentó Alicia Peña.

Regresa a su casa en el camión, cuando es tarde lo hace en taxi, anteriormente tenía una bicicleta en la que se trasladaba de un lugar a otro, hasta que se la robaron, hay personas que tienen la intención de regalarle una, pero les preocupa que le pase un accidente.

“Chavita” toda su vida ha trabajado, sabe que para obtener las cosas se necesita trabajar, es un gran ejemplo para la comunidad.