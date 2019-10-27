Se suman vecinos a ‘Limpiando Ando’

La gente de esta ciudad se suma a la campaña “Limpiando Ando” y felicitan al alcalde Alfredo Paredes López, por el empeño que ha puesto por cambiar a Monclova en todos los aspectos incluyendo el colocar a este municipio como una de las ciudades más limpias, no solo de Coahuila sino del norte del país.

El alcalde Alfredo Paredes López, pide a los monclovenses, sumarse a la campaña “Limpiando Ando”.

El crecimiento que se está dando en Monclova implica cambios en la actitud y hábitos de los monclovenses y más cuando se tiene un plan de crecimiento industrial que traerá consigo el incremento en la urbanización, misma que deberá hacerse con orden y de acuerdo a las nuevas reglas.

A dos semanas de ponerse en marcha este programa, la concientización se ha incrementado poco a poco entre los ciudadanos que ahora barren el frente de sus hogares, al mismo tiempo que colocan la basura en los contenedores evitando que esta se derrame cuando los depósitos de basura se encuentran llenos.

Ante esta respuesta el alcalde agradeció a quienes se han sumado a esta campaña haciendo la invitación al mismo tiempo al resto de los ciudadanos para que pongan su granito de arena y se logre dar una imagen diferente al exterior, sumándose la limpieza a los buenos resultados en torno a la seguridad.