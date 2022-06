Se une activista a búsqueda de Cris

"No se lo pudo tragar la tierra", señaló la activista social, Adalnery Zarazúa quien tuvo intervención en la investigación de Debanhi Escobar, se sumó a la búsqueda de Cristopher Anguiano Flores el joven transgénero de 20 años, que desapareció el 15 de mayo.

Adelnery fue víctima de secuestro en el 2017 cuando terminaba de trabajar como entrenadora de futbol rápido, afortunadamente y gracias a la búsqueda de familiares y autoridades pudo regresar a casa con su peque hija que en ese entonces tenía dos años de edad.

Luego de esta traumática experiencia, la mujer se ha dedicado a apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, utilizando recursos propios, asegura que su misión en la vida es ayudar a quien lo necesite y no requiere de conocer a las personas para hacerlo.

"Compartí la historia de Cristopher el joven trans de Monclova, hay mucho por investigar, quiero platicarles este caso especial porque me hizo mucho ruido, unas personas conocidas de Cris me pidieron apoyo", comenta la activista a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook. "Adelnery infiltrada".

Explica que hay personas que no ven normal las preferencias de cada quien, señala que todos los seres humanos tienen el mismo valor. Además indica que las personas tienen amistades que no son buenas.

"Cris duró 6 meses viviendo con su amigo Danny y su familia, a veces cometemos errores y creemos que en otro lado recibiremos amor y apoyo... lamentablemente hay amistades que lo único que buscan es algo que tú tienes para beneficio de esas personas, digo esto porque estoy en una línea de investigación, allá en Monclova no se le da el seguimiento, sabemos que la Fiscalía tiene un procedimiento y una manera de colaborar", menciona.

Comenta que las últimas personas con las que Cris tuvo contacto son el amigo y la mamá de este, asegura que existen tres declaraciones de Danny, en una dice que Cris se fue al oxxo, otra que se fue con un trailero y la última que no sabe.

"¿A qué línea le hago caso? Si estas cambiando tu declaración, la mamá lo fue a buscar, él nunca tiene tiempo, se la pasa dormido, él se ha puesto a investigar dónde está?, ha salido?, dice que a él no le gusta llamar la atención, que no le gusta eso, pero pregunto, ¿Si te gusta publicarte en grupos de scort para prestar tus servicios?, como no te gusta llamar la atención en una cosa, pero sí en otra?", comentó.

Comentó que este fin de semana estará en Monclova y asegura que como en el caso de Debanhi, "No se lo pudo tragar la tierra", comentó que cuando es un verdadero amigo haces hasta lo que no.