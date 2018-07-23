Se une comercio contra farderos

Con sus propios recursos, comerciantes de la plaza Víctor Blanco, mejor conocida como la “Fayuca”, se cuidan evitar ser víctimas de ladrones ante el nulo apoyo de las autoridades policiacas.

Son 136 puestos instalados en la plaza desde la administración de Carlos Alberto Páez Falcón en 1985, quienes subsisten de la venta de ropa, calzado y artículos electrónicos.

El comerciante Roberto Ríos indicó que están organizados para evitar el robo de mercancía, pero debido a lo hábil que son los ladrones, han tenido que invertir en medidas adicionales.

“Nos cuidamos unos a otros porque es nuestro modo de vida”, Juan Francisco.

“Tuvimos que colocar protecciones y contratar un velador que cuidara por las noches y por las mañanas, hacemos todo lo posible para cuidarnos entre nosotros de los farderos”, explicó.

Respecto a la participación de la Policía Preventiva, a la fecha ha sido nula pese a que en el transcurso de todos estos años se ha pedido rondines dentro de los pasillos, esto no ha ocurrido.

“Las patrullas pasan de vez en cuando por el primer cuadro de la ciudad, pero no recorren los pasillos del mercado”, precisó.

“Nos apoyamos entre nosotros porque de aquí sale para comer, mantener la casa, darle estudio a nuestros hijos y para irla pasando, la gente nos conoce y ubica y eso es bueno, es algo que con el paso del tiempo nos hemos ganado”.