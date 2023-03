Se unirán Cámaras contra Altos Hornos

"Altos Hornos de México dejó volando a los proveedores, si puede pagar la deuda", externó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quien ayudará a reunir a todas las cámaras empresariales con un bufete de abogados.

"Es injusto que a múltiples proveedores no se les haya pagado el adeudo millonaria, esperemos que no sea esa la estrategia, que no se les pueda pagar. Gestionaremos abogados especialistas en quiebra porque es muchos a los que se les adeuda, hay poco pero bueno a nivel nacional", dijo el presidente de la CMIC.

La Juez Interina del Juzgado Primero Civil, encargada del caso de AHMSA Mónica Rodríguez Alvarado, señaló que la empresa está impedida para realizar cualquier tipo de pago, debido al proceso que se mantiene ante este tribunal.

Y existe una orden del juez que impide a la empresa realizar cualquier pago o acción administrativa y esto únicamente se dará por medio del Síndico y del Juzgado.

Ante esto, Eugenio Williamson Yribarren externó que mientras que la empresa esté en quiebra, la ley la ampara para hacer muchos pagos, entre ellos el pago de proveedores, impuestos y servicios, entre otros más.

Es por eso que acudirán con un bufete de abogados para que todas las cámaras empresariales se asesoren y ver cómo proceder, señalando que es injusto para todos los proveedores quienes se quedaron en el aire.

"Todos quieren saber qué pasará con su futuro, es algo muy triste si ellos depositaron su confianza en AHMSA, vean su patrimonio trunco o casi por perderlo, muchos ya han perdido todo lo que tenían como casas, carros y solo les queda el adeudo, es una tristeza".