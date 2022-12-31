Se va el 2022 con mal sabor de boca

“Todos estamos cerrando el año muy mal y el año que entra va a ser igual por las elecciones”, indicó el empresario constructor Raúl Flores González, quien dijo que mientras no se realicen obras de infraestructura en la región, las cosas no mejorarán.

El empresario en el ramo de la construcción industrial, siderúrgica y minera, externó que jamás habían estado en una situación tan grave o penosa, tanto por la situación en que está el país por el manejo del presidente de la república, así como la situación que está atravesando Altos Hornos de México.

“Nuestra zona está en una situación muy delicada y muchos de los empresarios hemos tenido que buscar por todos lados para poder pagar aguinaldos, sueldos y no se ve mucho trabajo para el año que entra”.

Señaló que lo importante es que exista trabajo, que se generan obras e inversiones en la región centro, así como la llegada de nuevas empresas que saquen adelante a la economía local; esta ha sido una petición en conjunto que no ha sido escuchada.

“Lo más importante es la llegada de una empresa grande, de una empresa ancla que genere muchos empleos y empleos alrededor de ella, pero hasta ahora no se tiene un futuro muy promisorio”.