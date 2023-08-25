Se van miles a Zacatecas y San Luis Potosí

Miles de trabajadores que se quedaron sin empleo al dejar de operar las constructoras para Altos Hornos de México (AHMSA), el 30 por ciento se fue a Zacatecas y San Luis Potosí, por mencionar algunos estados, pero regresarán para aprovechar la bolsa de trabajo de la CMIC.

“Es gente que andaba en constructoras que le prestaban servicio a la acerera, que es una mano de obra calificada y saben hacer los trabajos, por lo mismo los contratan en muchas partes del país”, dijo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Los trabajadores se encuentran en Tijuana, Querétaro, Veracruz, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, quienes al finalizar los trabajos se comunicaron con la cámara para ver qué otra oportunidad laboral encuentran como los proyectos que tienen en Nuevo León.

Eugenio Williamson mencionó que un tercio de las personas que han hablado a la CMIC están fuera de la región centro, y aunque emigrar es una solución ante la crisis económica, lo mejor seguirá siendo el buscar que empresas lleguen a instalarse a la región centro.

“Que vengan inversiones donde esas personas se coloquen, porque ahora son trabajos eventuales muy bien pagados, pero hace falta trabajar para que eso cambie y que la economía regional resurja sin necesitar de la empresa acerera”

Mientras tanto el nearshoring solo está beneficiando a Nuevo León y Saltillo, por lo que al verse rebasados por los proyectos y la poca mano de obra, es que los trabajadores buscan la oportunidad con un mejor salario.