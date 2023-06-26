Se van obreros a maquiladoras

Monclova, Coah.-Un total de 50 hombres y mujeres han solicitado a Desarrollo Económico una oportunidad para trabajar en alguna empresa, debido a la crisis de Altos Hornos de México, así lo detalló el titular Leonardo Hernández.

Informó que un total de 25 personas, son obreros de AHMSA y quienes trabajan en el empleo temporal en diferentes cuadrillas del ayuntamiento además se han logrado acomodar entre 10 y 15 más, incluidas mujeres en maquiladoras de la localidad.

“Hemos recibido cerca de tres solicitudes de mujeres, algunas de ellas se han ido al área operativa de maquiladoras para llevar el sustento a las familias, así mismo empresas metal-mecánica, así mismo seguimos recibiendo solicitudes y gestionando ante empresa para que puedan tener un puesto” indicó.

Explicó que el empleo temporal tiene que estar bajo ciertos días y horarios, y algunos obreros de AHMSA se les complican porque son llamados entre uno o dos días a laborar en la empresa.

“Actualmente son contratados 25 obreros en el empleo temporal y son en cuadrillas de diferentes áreas del ayuntamiento, limpieza, servicios primarios entre otros” finalizó.