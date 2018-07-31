Se venden sin receta productos abortivos

A pesar de que se requiere una receta para adquirir el Miso***, existen farmacias que la distribuyen de manera libre, sin que estas sean detectadas por la Secretaría de Salud, lo que pone en riesgo a muchas jóvenes que utilizan el medicamento para provocarse un aborto, sin tomar en cuenta los riesgos.

Rosa Nilda Arocha Méndez, Jefa de la 04 Jurisdicción Sanitaria.

Tras el caso que se registró la semana pasada, en donde una menor de 14 años de edad usó dicho medicamento para interrumpir su embarazo, la titular de la 04 Jurisdicción Sanitaria reconoció que es el método más utilizado actualmente entre la población para provocar un aborto.

Señaló que en el Hospital General “Amparo Pape de Benavides” se tiene una alta incidencia de abortos, la gran mayoría son abortos espontáneos por complicaciones en el embarazo, pero también se registran aquellos que son provocados.

En muchas de las ocasiones los médicos no se percatan de que es un aborto, ya que las niñas llegan con un ligero sangrado, pero existen ocasiones que llegan con un sangrado profundo o con lesiones en la cavidad pélvica que el médico señala que no son normal.

“Si hay casos, no son frecuentes, pero no todos son detectables, ellas únicamente comentan que tuvieron un sangrado pero no refieren que utilizaron la pastilla, pero los médicos se dan cuenta por el sangrado, lesiones a nivel de vagina, cuello, útero, se hace evidente que este es provocado”.

Rosa Nilda Arocha Méndez indicó que el Cyt*** o Miso*** es un medicamento que se requiere receta médica para adquirirlo, sin embargo esto se obtiene en algunas farmacias sin la necesidad de ella, aunque desconocen en cuales.

En lo que va del año se han reportado por lo menos 5 casos de este tipo, donde dejó en claro que las jóvenes se exponen a sufrir un sangrado profundo, una perdida hipovolémica y caer en shock e incluso la muerte, al recurrir a estas prácticas.

Mencionó que existe un gran desconocimiento por parte de las jóvenes y es común que lo consuman en exceso y eso produce un sagrado muy severo.

***Los nombres fueron omitidos para no promover su consumo.