Secuestra y tortura con bate a su mujer

MONCLOVA, COAH.- Luego de dos días de permanecer retenida contra su voluntad por su pareja quien además la torturaba con un bate, una mujer logró escapar y pedir auxilio a elementos de Seguridad Pública.

Fue a las 15:40 horas de este martes, cuando elementos de Seguridad Pública recibieron el dramático llamado de auxilio de una mujer que se encontraba en la calle 5 de Febrero y Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo.

La dama de 42 años, identificada como Cesia, explicó que llevaba dos días ‘secuestrada’ por su pareja quién no la dejaba salir desde hace dos días, y este martes, de manera agresiva la golpeó con un bate.

Aunque no quiso revelar el nombre de su agresor, explicó que aprovechó un descuido del sujeto, para salir corriendo de la vivienda y pedir auxilio vía telefónica a la policía que llegó al lugar a los pocos minutos.

Debido a la delicada situación de abuso y maltrato, la mujer fue escoltada al Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, para que reciba apoyo psicológico y legal, pero sobre todo se anime a romper con esta cadena de abuso, antes de que sea demasiado tarde.