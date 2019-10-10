Sede Monclova de Encuentro Industrial

Las 5 delegaciones de Canacintra en el Estado arrancaron en este municipio el “Encuentro Industrial de negocios”, que reunió a 28 empresas Tractoras de todo Coahuila y más de 150 medianas y pequeñas empresas ofreciendo su proveeduría.

El evento fue encabezado por el Secretario de Economía Jaime Guerra, el Presidente nacional de Canacintra Enoch Castellanos, Presidentes de las delegaciones de esta cámara en Torreón, Saltillo, Piedras Negras y Acuña, además se contó con la presencia del Alcalde Alfredo Paredes, mientras que el Presidente de Canacintra Monclova Rolando Rivero Ceballos fue el anfitrión.

Arrancó el Encuentro Industrial de Negocios.

Las autoridades pusieron en marcha el encuentro con más de 750 citas concretadas entre las empresas tractoras y las mypimes que buscaban colocar sus productos y servicios entre las 28 empresas tractoras de todo el Estado.

El Dirigente de Canacintra en la localidad Rolando Rivero dio a conocer que con este evento se busca acercar a pequeñas y medianas empresas a otras más grandes, ya que en ocasiones es difícil que se trasladen a tocar puertas para buscar vender sus productos o servicios, reunieron a más de 28 en un solo lugar.

En el encuentro participaron 28 empresas tractoras, entre las que se destacó Coimsa, Cfe, Rassini, Joyson, Teksid, Caterpillar, Jaropamex, Avomex y muchas otras que abrieron sus puertas a la proveeduría local.

Se concretaron mas de 700 citas a las que Canacintra le dará seguimiento hasta conocer la colocación de proveeduría local en las grandes empresas que participaron en este encuentro que el día de hoy se mantiene en las instalaciones de la Sala de seminarios de la UA de C.

Proveedores locales dieron a conocer sus productos.