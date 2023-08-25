Seguirá Ancira hasta que paguen inversionistas

Alonso Ancira Elizondo sigue siendo parte de la empresa hasta que se realice el pago que se estableció con los inversionistas, con lo que dejará totalmente la acerera y dará paso a los nuevos dueños.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que Alonso Ancira Elizondo dejó en claro que desde hace tres meses dejó el Consejo Administrativo de AHMSA, sin embargo sigue como dueño de la empresa hasta que no se concrete la venta de la misma.

El mismo empresario mencionó que una vez que se realice el depósito con eso concluye la transacción, con lo que él queda fuera de la empresa, como sucede con cualquier venta que se realiza.

Indicó que se ha generado mucha controversia de que si está o no está, pero mientras que no se le dé el dinero, continuará apareciendo, a pesar de ya no ser parte del consejo de la empresa.

Señaló que una vez que los nuevos inversionistas cubran el pago, llegarán con su gente y serán ellos quienes tomarán las decisiones en la empresa, por lo que Ancira Elizondo y algunos otros dejarán la empresa.

En cuanto a su participación, Ancira Elizondo continuará con las minas que eran de su propiedad antes de adquirir AHMSA, que son el Baztán del Cobre en Michoacán y Real del Monte en Pachuca, que forman parte del grupo acerero.

Indicó que como trabajadores esperan y confían en el Gobierno Federal, para que pongan atención a la región, y que se mantenga esta fuente de empleo que es de suma importancia para la gente y la región.