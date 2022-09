Seguirán los niños usando cubrebocas

MONCLOVA., COAH.- Tanto los trabajadores de la salud como los niños de 5 a 11 años que no han recibido la aplicación de la vacuna anti covid-19, tendrán que seguir utilizando el cubre bocas en lugares cerrados, así lo informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Faustino Aguilar, quien comentó que será un grupo de ciudadanos quienes tendrán que seguirlo portando en situaciones especiales.

Luego de que por se diera a conocer el retiro de la disposición del uso del cubre bocas en Coahuila, el jefe de la jurisdicción explicó que existen puntos referenciales que no se pueden omitir en cuanto a la prevención del covid y el cuidado de la salud por medio de la mascarilla, toda vez que existen situaciones en las que el cubre bocas tendrá que seguirse utilizando por prevención.

"Los médicos y enfermeras usaban el cubre bocas antes de que iniciara el covid porque es una medida de protección ya que ellos trata con personas con diversos padecimientos infecto contagiosos y es mejor que se sigan guardando los protocolos, lo mismo pasa con personas inmunodeprimidas por llevar algún tratamiento para enfermedades como lo es el cáncer, el sida y otros más".

Aguilar Arocha mencionó que en el caso específico de los niños de entre 5 y 11 años, no puede permitirse que se retiren el cubre bocas porque aún no reciben ninguna vacuna y podría ser fácil el contagio dada la cercanía que tienen con sus compañeros, pues recalcó que no hay que olvidar que el covid será ya un virus endémico de toda la región y por lo cual se tiene que extremar el cuidado en grupos de riesgo.

Dijo también que cada persona puede tomar la decisión que quiera en cuanto al uso del cubre bocas pues ya puede ser decisión de cada quien, sin embargo si existen casos y áreas donde se tiene que usar, ya que pueden haber personas enfermas que pueden trasmitir el virus aun cuando actualmente los casos han disminuido de manera favorable.