selección nacional de Tiro con Arco

SALTILLO, COAHUILA.- El Alcalde Electo de Monclova, Carlos Villarreal, junto con autoridades del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), y representantes de la Federación Nacional y Estatal de Tiro con Arco, anunciaron la celebración del Primer Abierto de Arquería Dafne Quintero. Este evento servirá como selectivo nacional para conformar el equipo que representará a México en competiciones internacionales.

En la rueda de prensa, el Alcalde Electo estuvo acompañado por el director general del INEDEC, Antonio Cepeda Licón; el Rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Ramírez; y la presidenta de la Federación Estatal de Tiro con Arco, María Olga Rosales Valdés. Las autoridades confirmaron que el importante evento se realizará en Monclova durante enero de 2025.

Dafne Quintero, destacada arquerista de tiro con arco compuesto y originaria de Monclova, expresó su gratitud por el homenaje. ""Estoy muy agradecida con la organización de este evento, no hubiera sido posible si no se hubieran unido todas estas organizaciones muy agradecidas con los presentes y los medios me da mucho gusto saber que voltearan a ver a monclova va ser un evento muy grande de talla internacional ", comentó Quintero junto a su entrenador, Luis García.

El evento combinará la primera fase del selectivo nacional de arquería y una competencia abierta para diferentes categorías, con la bolsa más atractiva en torneos de México.

"Este Torneo lo estuvimos este organizando planeando todos en equipo y era muy importante poder cerrar este gran torneo verdad que aparte de ser un torneo invitacional con la mejor bolsa garantizada gracias a patrocinadores, iniciativa privada, gobierno del estado , gobierno municipal y la UAdeC, vamos a tener lo que es el inicio del proceso selectivo entonces vamos a empatar de manera técnica ambos temas y creo que es muy importante empezar el año de esa manera. Durante los próximas semanas vamos a anunciar es que la estrategia que tenemos este para que vayan más torneos de este tipo con las diferentes federaciones pero creo que con este con este tema damos un gran este avance", expresó el Alcalde Electo, Carlos Villarreal.

El evento refuerza la importancia de la colaboración y la sinergia interinstitucional, posicionando a Monclova como sede de eventos deportivos de gran relevancia, impulsando el desarrollo del deporte y la proyección internacional de los atletas mexicanos.