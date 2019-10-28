Seleccionarán 5 magistrados

En pocos días se abrirá la selección de cinco nuevos magistrados, dos en Torreón y tres en Saltillo, por lo que son varios los jueces que reúnen plenamente los requisitos y esperan la oportunidad de demostrarlo.

Lo anterior ante el retiro anticipado de la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miriam Cárdenas Cantú, por lo que la Asociación Estatal de Jueces de Coahuila plantea la necesidad de dar prioridad a los jueces de antigüedad, honestidad y capacidad probada, antes que quienes tienen poca experiencia.

El Presidente de esta organización doctorando y Juez Penal Hiradier Huerta Rodríguez, señaló que no basta la fracción IV del artículo 138 de la Constitución de Coahuila, que refiere “gozar de buena reputación”, para elegir a los prospectos o quienes el congreso defina, aunque, después la fracción VI del mismo artículo en su párrafo segundo dice lo siguiente.

“Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.

El poder judicial de Coahuila se conforma por Dieciséis Magistrados Numerarios y once Supernumerarios, y funcionará en Pleno o en Salas, de los que ahora están por nombrarse dos en Torreón, tres en Saltillo.

Tradicionalmente las magistraturas ha sido para funcionarios públicos ligados a la vida política del estado, por sobre destacados jueces con muchos años de trabajo intachable, pero los nuevos tiempos y los recursos legales abren la puerta para que hoy puedan acceder al proceso de selección de magistrados y ahí demostrar sus capacidades frente a otros ajenos al poder judicial o con menos antigüedad y experiencia.

Al retirarse la magistrada Miriam Cárdenas el 30 o 31 de octubre, serán 5 las magistraturas que deberán cubrirse en las próximas semanas, por lo que la Asociación de Jueces se mantendrá al pendiente del proceso de selección y buscará que se les permita participar a fin de evitar que lleguen perfiles con poca experiencia e incluso ajenos al poder judicial sean considerados por sobre quienes se apegan más a los requisitos.

Por lo que la Asociación de Jueces de Coahuila atendiendo el sentir de varios jueces con antigüedad de varios años, incluido Huerta Rodríguez, aspiran a participar en la selección anteponiendo que cuentan con maestrías y doctorados, actualización en juicios orales y Derechos, e impulsar el derecho a participar.

Cuestionado sobre algunos nombres que se manejan entre ellos de la juez Griselda Elizalde, dijo que sin demeritar su trabajo, tiene apenas un par de años, contra muchos que tienen más de 25 en el poder judicial y que han demostrado su capacidad, de la designación de magistrados vienen del gobernador, de ahí los magistrados eligen al presidente del TSJE, lo mejor sería alguien con experiencia en el poder judicial.

Hiradier Huerta, lleva un recurso de amparo federal ante la negativa injustificada del poder Judicial de Coahuila al solicitar se le incluyera en el proceso de selección y confía en que esto permita llegar hasta los órganos donde se valoraran las capacidades de los prospectos.