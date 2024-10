Señalan a de traidores a 50 panistas

Cerca de 50 simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) fueron enviados a la Comisión de Orden por incumplir en los estatutos del partido al participar abiertamente con otro partido político. De estos, ya se están revisando 30 casos para determinar cuántos serán destituidos.

El proceso de revisión se lleva a cabo en tres etapas: primero a nivel local, luego a nivel estatal en la Comisión de Orden y finalmente a nivel nacional. Yolanda Acuña, presidenta del comité directivo municipal del PAN, quien está al tanto del proceso, mencionó que actualmente hay funcionarios en esta situación y que ya se ha iniciado el proceso de notificación para al menos cinco de ellos.

La presidenta del comité aclaró que el partido no está señalando a nadie, sino que estos individuos se han puesto en evidencia por sus acciones. "Quiero que quede claro, nosotros no estamos señalando a nadie, ellos se pusieron solitos en la palestra para que los viera el partido", indicó. La preocupación del partido es tener miembros que no estén comprometidos con la causa y que trabajen para un solo lado.

"Queremos que todos jalen para un mismo lado la carreta", dijo Yolanda, destacando la importancia de la lealtad y el compromiso dentro del partido. La medida busca garantizar la cohesión y la unidad dentro del PAN, asegurando que todos los miembros trabajen hacia un objetivo común.